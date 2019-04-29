В преддверии пляжного сезона началась проверка состояния морской воды в Набранской зоне отдыха.

Как сообщил Day.Az со ссылкой на oxu.az, образцы морской воды берут на различных пляжах каспийского побережья.

Лабораторные анализы показывают бактериологическое загрязнение воды. Если количество кишечной палочки во взятых образцах будет превышать допустимую норму, пляжи закроют.

Проверка воды будет проводиться дважды в месяц до завершения пляжного сезона.