В ходе рейда в Низаминском районе Баку вблизи дворца торжеств "Пиано Палас" на проспекте Бабека было выявлено антисанитарное состояние территории, причиной которого стали разбросанные вокруг мусорных контейнеров бытовые отходы. В ходе расследования было установлено, что источником бытовых отходов является "Пиано палас". В результате принятых мер, чистота была восстановлена, оштрафован ответственный работник дворца торжеств Руслан Акперов, владелец объекта строго предупрежден. Как передает Day.Az. об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на исполнительную власть города Баку.

Как сообщает источник, несмотря на большую работу по поддержанию чистоты в столице и уровня ее благоустройства, к сожалению, некоторые люди проявляют к этому равнодушие.

Такие рейды будут проводиться ежедневно, а в отношении наносящих ущерб санитарному состоянию города лиц, ответственных работников и владельцев объектов общественного питания и других будут приняты серьезные меры наказания.