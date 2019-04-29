Вышел в свет новый исторический роман писателя-публициста, драматурга и ученого-историка Юнуса Огуза "Сефевидский шейх", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Предисловие к книге написал доктор филологических наук, академик, член-корреспондент НАНА, депутат Низами Джафаров.

Это девятый исторический роман автора.

Отметим, что роман повествует о Шейхе Джунейде. Роман рассказывает о каждом из Сефевидских шейхов, начиная от Шейха Сефи до Шейха Джунейда.