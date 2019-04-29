Роман Юнуса Огуза «Сефевидский шейх» вышел в свет - ФОТО
29 апреля 2019 16:05 182
Вышел в свет новый исторический роман писателя-публициста, драматурга и ученого-историка Юнуса Огуза "Сефевидский шейх", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Предисловие к книге написал доктор филологических наук, академик, член-корреспондент НАНА, депутат Низами Джафаров.
Это девятый исторический роман автора.
Отметим, что роман повествует о Шейхе Джунейде. Роман рассказывает о каждом из Сефевидских шейхов, начиная от Шейха Сефи до Шейха Джунейда.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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