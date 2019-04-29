С 1 мая будет разрешено использование пленок, шторок и жалюзи на задних боковых стеклах автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в автомобилях будет разрешено использовать лишь стандартные пленки, шторки и жалюзи.

Согласно закону "О дорожном движении", за использование жалюзи и пленок, ограничивающих видимость, водители будут привлекаться к административной ответственности.

За установку на задние стекла жалюзи, шторок и пленок, изготовленных кустарным способом, предусмотрен штраф в размере 150 манатов.

Разрешение будет действовать до 15 ноября.