Хорошая новость для водителей! Снимается запрет на пленки и жалюзи
29 апреля 2019 17:14 1 191
С 1 мая будет разрешено использование пленок, шторок и жалюзи на задних боковых стеклах автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в автомобилях будет разрешено использовать лишь стандартные пленки, шторки и жалюзи.
Согласно закону "О дорожном движении", за использование жалюзи и пленок, ограничивающих видимость, водители будут привлекаться к административной ответственности.
За установку на задние стекла жалюзи, шторок и пленок, изготовленных кустарным способом, предусмотрен штраф в размере 150 манатов.
Разрешение будет действовать до 15 ноября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!