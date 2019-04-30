На территории Бакинского международного автовокзального комплекса будет бесплатный интернет. Об этом сообщил Trend глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, в рамках пилотного проекта по дигитализации комплекса в ближайшие дни будет введена в эксплуатацию услуга бесплатного Wi-Fi.

"Можно сказать, что во всех автобусах Бакинского международного автовокзального комплекса, движущихся на дальние расстояния, есть бесплатная услуга скоростного Wi-Fi. Как известно, на территории комплекса введен в эксплуатацию транспортный узел. В скором времени здесь будет предоставляться общественные услуги Wi-Fi. Транспортный узел в целом охватывает территорию в 50 тысяч квадратных метров. Люди, сидящие в зале ожидания, пользующиеся объектами общественного питания и ждущие на остановках на этой территории, смогут пользоваться услугой Wi-Fi", - сказала глава пресс-службы.

Мамедова отметила, что технические работы по внедрению нововведения продолжаются.