Сегодня с 11:00 до 15:00 будут кратковременные перебои в электроснабжении жилых зданий пос. Мушфигабад, частных домов массива Ени Мушфиг, пос. 28 Мая Гарадагского района и частных домов по обе стороны дороги Мушвигабад- Сумгайыт. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Ограничения в подаче электроэнергии связаны с работами по ремонту и реконструкции на Хырдаланской воздушной линии электропередачи.