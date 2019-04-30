Эта часть Баку останется без света
30 апреля 2019 10:12 702
Сегодня с 11:00 до 15:00 будут кратковременные перебои в электроснабжении жилых зданий пос. Мушфигабад, частных домов массива Ени Мушфиг, пос. 28 Мая Гарадагского района и частных домов по обе стороны дороги Мушвигабад- Сумгайыт. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Ограничения в подаче электроэнергии связаны с работами по ремонту и реконструкции на Хырдаланской воздушной линии электропередачи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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