Пользователи социальных сетей поделились кадрами спасения котенка, застрявшего на дереве в центре Баку, сообщает Day.Az

Как видно из кадров, инцидент произошел около Гоша Гала.

Неравнодушные прохожие бросились на помощь котенку, которого удалось снять с дерева совместными усилиями.

Day.Az представляет читателям эти кадры: