Чудесное спасение котенка в центре Баку - ВИДЕО
30 апреля 2019 10:47 135
Пользователи социальных сетей поделились кадрами спасения котенка, застрявшего на дереве в центре Баку, сообщает Day.Az
Как видно из кадров, инцидент произошел около Гоша Гала.
Неравнодушные прохожие бросились на помощь котенку, которого удалось снять с дерева совместными усилиями.
Day.Az представляет читателям эти кадры:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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