Баку вошел в пятерку самых популярных направлений на предстоящие майские праздники среди летающих бизнес-классом российских путешественников. Как передает Day.Az, об этом "Московскому Комсомольцу" сообщили представители билетных агентств.

"В пятерку самых популярных направлений на предстоящие майские праздники среди летающих бизнес-классом путешественников вошли индонезийский остров Бали, немецкие города Кельн и Мюнхен, столица Азербайджана Баку, а также Мальдивы", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом средний чек на авиабилеты бизнес-классом в оба конца с вылетом в праздничные даты вырос на 14%. При этом разница в цене с эконом-классом сократилась - если в мае 2018-го стоимость "бизнеса" была в 7,2 раза выше, то теперь - "всего" в 5,5 раз.

При этом объем проданных билетов в бизнес-классе снизился на 22%.

За самый дорогой перелет на майские праздники заплатил турист, купивший билеты туда-обратно из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк за 139 тысяч рублей.

На втором месте - билет round trip из Москвы на Филиппины за 121 тысячу рублей, на третьем - билет из Москвы в Лондон за 107 тысяч рублей.

Интересно, что доля вылетов бизнес-классом из Москвы сократилась с 67% до 49%, тогда как из регионов, напротив, выросла с 33% до 51%. Заметную долю в продажах занимают Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Иркутск.