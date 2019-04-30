На пересечении улиц Рашида Бейбутова и 28 Мая произошло ДТП.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, автомобиль марки "Hyundai", выезжая на улицу Рашида Бейбутова, въехал в автомобили "Daewoo" и "Mercedes".



После ДТП между водителями произошел конфликт. В ходе ДТП пассажир одного из автомобилей получил травмы, что вывело из себя водителя данного автомобиля.



Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой третий водитель избил виновника аварии.