Цепная авария в Баку: между водителями развязалась драка - ФОТО
30 апреля 2019 11:33 1 304
На пересечении улиц Рашида Бейбутова и 28 Мая произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, автомобиль марки "Hyundai", выезжая на улицу Рашида Бейбутова, въехал в автомобили "Daewoo" и "Mercedes".
После ДТП между водителями произошел конфликт. В ходе ДТП пассажир одного из автомобилей получил травмы, что вывело из себя водителя данного автомобиля.
Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой третий водитель избил виновника аварии.
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