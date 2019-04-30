С 1 мая автобусы № 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1 будут работать по прежнему маршруту, что и до проведения Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В то же время будет отменен автобусный маршрут 5A, и пассажиров будет обслуживать автобусный маршрут № 125 от Локбатанского круга до 28 Мая.

Напомним, что с 22 апреля в Баку была изменена схема движения автобусов 17 маршрутов.

Изменения были введены в связи с соревнованиями Формулы-1, состоявшимися в Баку 26-28 апреля текущего года.