30 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Страна начнет экспорт лесных орехов в Ливан; Хорватия акцентирует внимание на потенциале расширения товарооборота; Нидерланды помогут стране улучшить сельское хозяйство; Международный фестиваль Мстислава Ростроповича завершился и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.



