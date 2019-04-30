Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
30 апреля 2019 11:58 138
30 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Страна начнет экспорт лесных орехов в Ливан; Хорватия акцентирует внимание на потенциале расширения товарооборота; Нидерланды помогут стране улучшить сельское хозяйство; Международный фестиваль Мстислава Ростроповича завершился и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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