1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-24 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди. Утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 24-29 градусов тепла. В горах ночью 2-7, днем 14-19 градусов тепла.