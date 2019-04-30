В Баку будет ветрено
30 апреля 2019 12:56 101
1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть умеренный южный ветер.
Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-24 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла, передает Day.Az.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди. Утром туман, будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 24-29 градусов тепла. В горах ночью 2-7, днем 14-19 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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