Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты первого тура выпускного экзамена для 9-классников общеобразовательных школ страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Были объявлены результаты первого тура выпускного экзамена по городу Мингячевир, Агджабединскому, Агдашскому, Агстафинскому, Балакенскому, Бейлаганскому, Джалилабадскому, Физулинскому, Гедабейскому, Гекчайскому, Гаджигабульскому, Исмаиллинскому, Лерикскому, Масаллинскому, Нефтчалинскому, Гахскому, Газахскому, Гобустанскому, Губинскому, Гусарскому, Сальянскому, Сиязаньскому, Шамкирскому, Товузскому, Уджарскому, Хызинскому, Ярдымлинскому, Загатальскому районами, а также школам-интернатам, школам с обучением на английском языке, школам исправительных учреждений в Баку и школам на о. Чилов.

Принявшие в экзамене участие 32 966 учащихся могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением вопросника, правильными ответами и критериями оценки открытых заданий на сайте ГЭЦ

https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=19, введя номер работы и номер документа, подтверждающего личность.

Результаты экзамена, проведенного 3 марта, были размещены на сайте ГЭЦ 18 апреля.

Результаты экзамена, проведенного 10 марта, были размещены на сайте ГЭЦ 23 апреля.

Также результаты экзамена можно узнать, отправив номер работы на 7727 с номеров всех мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в здании ГЭЦ (ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28) 6-7 мая с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия. Для обращения в Комиссию в ГЭЦ и его региональные филиалы с 1 по 3 мая необходимо представить удостоверение личности, заполнить заявление и пройти регистрацию. Не прошедшие регистрацию в указанный срок не смогут потом обратиться в Комиссию.

Результаты экзаменов, проведенных 31 марта, будут объявлены в ближайшие дни.