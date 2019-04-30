В посольстве Беларуси в Азербайджане состоялась торжественная церемония вручения сертификата Звездного посла II Европейских игр 2019 года заслуженной артистке Азербайджана, известной певице, композитору Тунзале Агаевой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятии, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович отметил, что II Европейские игры пройдут в городе Минск в период с 21 по 30 июня 2019 года.

"Для нас это знаковое событие, к которому мы очень готовимся. Хотим, чтобы Игры прошли в обстановке мира, добра, особого гостеприимства и стали настоящим праздником для Европы. И наличие звездных послов, в том числе призвано способствовать успеху Игр. Мы твердо уверены, что II Европейские игры пройдут так, как мы ожидаем, и станут примером для их проведения в последующем", - сказал дипломат.

Заместитель генсека Национального Олимпийского комитета (НОК), вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев подчеркнул, что Тунзаля Агаева стала Звездным послом НОК в 2014 году.

Азер Алиев отметил, что заслуженная артистка Азербайджана всегда поддерживает Олимпийское движение, развитие спорта в Азербайджане. Тунзаля Агаева была Звездным послом первых Европейских игр в Баку в 2015 году, затем в 2016 году "Формулы-1", а также Звездным послом IV Игр исламской солидарности, которые были проведены в 2017 году в Баку.

Заместитель генсека НОК пожелал удачи в проведении II Европейских игр в Минске и выразил уверенность, что они пройдут замечательно.

В свою очередь Тунзаля Агаева подчеркнула, что с 2014 года она с честью несет звание Звездного посла НОК.

"Это очень приятно, но в то же время очень ответственно. Считаю себя счастливым артистом, который успел в своем творчестве, своей деятельности соединить два больших направления - культуру и спорт. Две эти сферы служат единству, миру, красоте, дружбе людей. Мне было очень приятно узнать, что я выбрана Звездным послом II Европейских игр в Минске. Буду рада выполнять свою миссию. II Европейские игры в Минске станут праздником мира, спорта, музыки", - сказала заслуженная артистка.

Отметим, что информационный проект "Звездные послы II Европейских игр 2019 года" реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также для популяризации включенных в программу Игр видов спорта.

В числе Звездных послов - выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Республики Беларусь и зарубежных стран.