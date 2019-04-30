Завтра в Баку стартует процесс выбора школы для поступления в первый класс детей, успешно прошедших собеседование по навыкам устной речи для учебы в секторах общеобразовательных школ с обучением на других языках. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управления образования по городу Баку.

Для этого родитель или законный представитель ребенка, войдя в "личный кабинет", выбирают школы и учителя, а затем представляют в школу соответствующие документы.

Собеседование с детьми проводилось комиссией в составе трех учителей с участием родителя или законного представителя ребенка.

Комиссии по собеседованию функционировали в девяти центрах по 12 административным районам.

Родители, оставшиеся недовольными результатом собеседования до первого мая могут обратиться в Апелляционную комиссию, которая функционирует с 15 апреля.

Напомним, что прием в первый класс учащихся осуществляется посредством электронной системы.