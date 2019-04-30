В Holiday Inn Baku 9 мая в 18.00 пройдет детский конкурс моды Kids Fashion Show 2019, посвященный 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом, как передает Day.Az, сообщила Trend автор проекта и руководитель Star Kids Group Айгюн Алиева.

В конкурсе примут участие 85 юных моделей от 4 до 14 лет и 16 дизайнеров. Зрители увидят показы детской моды, конкурс моделей и развлекательную концертную программу.

"Подиум детской моды - это не только стартовая площадка для юных талантов в сфере красоты и моды, но и неизменное место встречи творческих детей, которые с юных лет стараются сделать нашу жизнь ярче и красивее. Конкурс создан для того, чтобы дети смогли продемонстрировать свои таланты и достижения, а модельеры обменяться опытом". - отметила Айгюн Алиева.

Победители будут определены в различных возрастных категориях (модель и модельер/ девочки и мальчики), юные таланты отмечены специальными номинациями. Хореограф проекта - Сулейман Танехирли.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az