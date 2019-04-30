На днях генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн побывал в родном Баку. "Вестник Кавказа" побеседовал со знаменитым телевизионным деятелем об азербайджанском спорте и проекте "Ты супер!", передает Day.Az.

- Тимур Леонидович, прежде всего, как вы оцениваете прошедший в эти выходные Кубок мира по художественной гимнастике в Баку?

- Прежде всего, нужно отметить гимнастическую арену, на которой проходил турнир. Очень хорошо, когда здание строится под конкретный вид спорта, тем более что во всем мире больше принято подстраивать соревнования под имеющийся спорткомплекс, а не наоборот. В Баку же возведена специальная арена, совершенно потрясающая и современная. Все те элементы, которые направлены на привлечение зрителей на трибуны - а это бесценно в настоящее время, - продуманы до мелочей. Речь и о том, как свет падает на экран, как во время объявления результатов поднимается строчка снизу вверх, и все ждут, где же она остановится, какое место займет выступавший. Восхитительно после каждого упражнения играет национальный ансамбль, причем не просто так, а именно мелодии той страны, откуда приехала выступавшая гимнастка. Это потрясает. Все сделано действительно профессионально как с точки зрения технической организации, так и творческой точки зрения. Для всех это праздник. Участники бакинских гимнастических турниров, все эти девочки разъезжаются по своим странам и рассказывают, что были на лучших состязаниях в жизни, что лучше всего встречают и организуют соревнования в Баку. Поэтому я получил колоссальное удовольствие от этого Кубка мира.

- Каковы ваши впечатления от Гран-при Азербайджана "Формулы-1"?

- Я первый раз был на "Формуле", и впечатления от нее потрясающие. Я очень люблю спорт, но лично присутствовать на "Формуле" раньше не приходилось. А тут я просто поразился, как гонки происходят на самом деле, потому что даже не представлял, что на такой скорости мимо меня может кто-то пронестись. Это фантастика. Я хочу особенно отметить, что Гран-при Азербайджана стал за короткое время одной из самых популярных гонок. Календарь "Формулы-1" не такой большой, многие города и Гран-при появляются в нем и исчезают, и я счастлив и горд, что Баку закрепился в расписании гонок. Это одна из трех трасс, после Сингапура и Монако, где гонка идет в черте города - и это сложнейшая трасса, которую все ждут, так как на ней обязательно что-нибудь приключается. В Баку есть самый узкий поворот в истории "Формулы-1", после которого еще и надо успеть отвернуть, не врезаться в стену. За такой потрясающей трассой по-настоящему интересно следить. Две воскресные гонки были невероятны.

И, опять же, все это очень классно сделано и замечательно организовано. Это и праздник для зрителя, и очень популярная гонка, которую все обсуждают, и часть большой истории "Формулы-1", а на подобный уровень событий прорваться и закрепиться дано далеко не всем. То, что это удалось Баку - это блестяще.

- Как развивается проект "Ты супер!"?

- У него очень высокие рейтинги на телевидении и множество просмотров в интернете. Для нас этот проект очень дорог, и нам, я думаю, удалось сделать его действительно важным. Обычно социальные проекты, связанные с людьми, нуждающимися в поддержке, не очень популярны на телевидении - их показывают либо утром, либо днем как сюжеты. У нас, мне кажется, получилось сделать социальный проект с большим развлекательным шоу и показать его в прайм-тайме в воскресенье с большими рейтингами и большим зрительским интересом. Мы точно будем делать следующий сезон, продолжать программу, потому что, к сожалению, детей, которым нужно помочь, достаточно много. Даже за три сезона не успеть всех показать и всем помочь.

Также мы создали благотворительный фонд для этих детей, платим им стипендии, помогаем с лечением. То есть для нас это не просто телевизионная программа, а большой проект, акция. Со всеми детьми мы общаемся, находимся на связи, у них есть наши телефоны. Это уже часть нашей жизни. Мы очень любим этот проект и продолжим его с удовольствием, он дает фантастические результаты. Из разных стран, из Азербайджана тоже, приезжают очень талантливые ребята. Важно, что это конкурс, куда приезжают дети, имеющие природный дар. Детские шоу популярны во всем мире, людям нравится смотреть на талантливых детей - они же наше будущее, и мы, глядя на них, радуемся тому, какие одаренные растут поколения. Это замечательно.

- Какое влияние на телевидение оказывает сегодня популярность интернета?

- Вы знаете, все очень просто. У НТВ есть свой Youtube-канал, на котором 5,2 млн подписчиков. Многие сериалы НТВ активно смотрят в интернете. Важный момент, что зритель во всем мире любит смотреть сериалы своей страны и идет за ними на официальные каналы. А поскольку у нас есть своя платформа в сети, то мы рады зрителям, смотрящим наши сериалы и по телевизору, и в интернете. Разумеется, разница в том, что на телевидении благодаря рекламной модели я зарабатываю деньги, которые потом направляю на производство нового сериала, а в интернете заработать столько денег на показе сериала, снятого только для сети, пока невозможно, особенно в тех странах, где за сетевой контент не любят платить.