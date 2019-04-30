В Бакинском военном суде прошло очередное заседание по делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намига Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Кязимова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания, прошедшего под председательством судьи Габиба Гасанова, обвиняемая Зейнаб Абдуллаева сообщила, что несмотря на отстраненность от дел завода некоторых акционеров, тем не менее, дивиденды они получали и после: "Кто-то сменил адрес, некоторые умерли. Но дивиденды им начислялись."

Свидетельница, народная артистка Гюльяз Мамедова, сообщила, что объект, принадлежащий бывшему депутату Абдуллаеву переписал на ее имя депутат Джаваншир Фейзиев. А она сама даже не знает, где он находится.

По словам обвиняемой Абдуллаевой, тот объект был продан за четыре миллиона манатов.

Очередное заседание суда назначено на второе мая.

Обвиняемыми, кроме Гусейна Абдуллаева и его матери Зейнаб Абдуллаевой, признаны также Габиб Ибрагимов, Халид Алиев, Намиг Бабаев, Интигам Сулейманов, Парвиз Кязимов, Заур Гулиев и Назим Алиев. Они обвиняются по статьям УК Азербайджана 178.3.1, 182.3.1, 92.2.2; 192.2.3; 193-1.3.2 193-1.3.1 , 213.2.2 и 213.2.1,

228.1, 312-1.2, 313, 308.2, 326.1, 318.2, 342.2, 341.2.3, 339.2.

Напомним, что обвиняемый Гусейн Абдуллаев был задержан на территории Турции и передан правоохранительным органам Азербайджана 22 апреля 2018 года.