В Баку арестовали водителей, чуть не убивших 29 человек - ПОДРОБНОСТИ
В связи с произошедшим в Баку ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля Man, в результате которого пострадали 29 человек, арестованы водители обоих транспортных средств.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинскую городскую прокуратуру, задержанным по подозрению в причастности к столкновению 27 апреля на территории Хазарского района грузового автомобиля марки Man (государственный номерной знак 90-JK-826) с пассажирским автобусом Daewoo (10-TG-909) регулярного маршрута №171 - Рауфу Дадашову, 1988 года рождения, и Гусейну Мамедову, 1988 года рождения, предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Решением суда Хазарского района в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, что в результате аварии 29 пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, 22 из них были отпущены после оказания первой помощи, а семеро остаются на стационарном лечении. Расследование по факту продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку меняют маршруты сразу 21 автобуса - уже завтра - СПИСОК
В Азербайджане дан старт новому проекту по борьбе с гемофилией - ФОТО
В БГУ почтена память выдающгося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой - ФОТО
В Азербайджане завершается строительство важной железной дороги - НАЗВАНЫ СРОКИ
Точный гороскоп на среду
Facebook изменит дизайн сайта и приложений
Üç Vaqif və Villis Konover
Президент Ильхам Алиев сделал строгое предупреждение "Азеригаз"
Yasamalda "Mercedes" yanıb
Xərçəngə qarşı yeni antibiotik yaradılıb
В Баку меняют маршруты сразу 21 автобуса - уже завтра - СПИСОК
Пашинян променял Китай на шашлык - армянские СМИ
-
30 Апр. 09:32 11 134
-
30 Апр. 19:05 9 298
-
30 Апр. 10:17 8 698
-
30 Апр. 11:43 8 582
-
30 Апр. 10:52 5 618