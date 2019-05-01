Для медицинских учреждений в Азербайджане будут применены стандарты качества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом, в частности, сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании Кабинета министров под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.