Для медицинских учреждений в Азербайджане применят стандарты качества
1 мая 2019 08:58 265
Для медицинских учреждений в Азербайджане будут применены стандарты качества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом, в частности, сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании Кабинета министров под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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