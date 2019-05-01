Сегодня в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит ежегодное общее собрание, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

До начала собрания руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и другие официальные лица, представители интеллигенции ознакомились с выставкой научных достижений.

На собрании будет заслушан отчетный доклад по научной и научно-организационной деятельности Президиума НАНА за 2018 год, предоставлена информация о работе, проведенной в Академии по различным направлениям в прошлом году, достигнутых успехах, реализуемых проектах.

Кроме того, будут проведены выборы на должность академика-секретаря Отделения химических наук НАНА.