Страшное ДТП в Азербайджане: Пассажир вылетел через лобовое стекло - ВИДЕО
1 мая 2019 10:35 613
В Азербайджане произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Видео инцидента разместили в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
На видеозаписи видно, как столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 21011.
ВАЗ 21011, выехав на главную дорогу, не уступил двигавшемуся по ней ВАЗ 2106, в результате чего произошло столкновение.
От силы удара пассажир ВАЗ 2106 вылетел на дорогу через лобовое стекло.
Точное место происшествия неизвестно. Также не сообщается о пострадавших.
Напомним, что несколько дней назад на участке автомагистрали Гянджа-Дашкесан, проходящем через территорию села Гызылджа Гейгельского района, столкнулись ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. Погибли восемь человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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