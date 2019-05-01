В Азербайджане произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

Видео инцидента разместили в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

На видеозаписи видно, как столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 21011.

ВАЗ 21011, выехав на главную дорогу, не уступил двигавшемуся по ней ВАЗ 2106, в результате чего произошло столкновение.

От силы удара пассажир ВАЗ 2106 вылетел на дорогу через лобовое стекло.

Точное место происшествия неизвестно. Также не сообщается о пострадавших.

Напомним, что несколько дней назад на участке автомагистрали Гянджа-Дашкесан, проходящем через территорию села Гызылджа Гейгельского района, столкнулись ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. Погибли восемь человек.