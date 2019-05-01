Ученые просят льготную ипотеку
1 мая 2019 12:28 196
Академия наук Азербайджана обратилась к правительству в связи с предоставлением ученым льготных ипотечных кредитов для приобретения жилья в здании, строящемся в Абшеронском районе.
Об этом сказал президент АН Азербайджана, академик Акиф Ализаде, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Он выразил надежду на положительное решение этого вопроса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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