Академия наук Азербайджана обратилась к правительству в связи с предоставлением ученым льготных ипотечных кредитов для приобретения жилья в здании, строящемся в Абшеронском районе.

Об этом сказал президент АН Азербайджана, академик Акиф Ализаде, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Он выразил надежду на положительное решение этого вопроса.