В Баку ограничат движение на этой дороге
1 мая 2019 13:31 293
В среду в Баку на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Гара Гараева с улицей Башира Буниятова до вечера будет обновляться горизонтальная разметка дорожного полотна.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, целью является регулирование безопасного движения автотранспортных средств, передает Day.Az.
Кроме того, аналогичные работы будут проводиться с 22:00 до утра на вспомогательных дорогах в обоих направлениях проспекта Гейдара Алиева.
Агентство просит водителей быть особенно внимательными в указанное время на этих участках дорог, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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