В среду в Баку на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Гара Гараева с улицей Башира Буниятова до вечера будет обновляться горизонтальная разметка дорожного полотна.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, целью является регулирование безопасного движения автотранспортных средств, передает Day.Az.

Кроме того, аналогичные работы будут проводиться с 22:00 до утра на вспомогательных дорогах в обоих направлениях проспекта Гейдара Алиева.

Агентство просит водителей быть особенно внимательными в указанное время на этих участках дорог, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения.