Обнародованы результаты конкурса учителей, желающих работать в общеобразовательных учреждениях Азербайджана на бессрочной основе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, 981 соискатель получил право работать на бессрочной основе. Информация об итогах конкурса разослана на личные страницы кандидатов, передает Day.Az.

Упомянутый показатель превышает прошлогодний в два раза. С победителями конкурса будут заключены бессрочные трудовые договора в начале 2019-2020 учебного года. Кандидаты должны не позже 17 мая пройти регистрацию в соответствующих в органах управления образования. Обращения по поводу апелляции могут быть высланы на адрес электронной почты irm@tipii.edu.az до 23:59 пятого мая.

Отметим, что в этом конкурсе участвовали учителя, набравшие проходные баллы на конкурсе по приему на работу на период 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов, и принятые в рамках существующих правил на вакантные места на основе срочного трудового договора.