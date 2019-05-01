Интервью с исполнительным директором нефтеперерабатывающего завода "STAR" Месут Илтером, который встретился со студентами Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на вуз.

- Господин Илтер, каковы ваши впечатления после встречи со студентами БВШН?

- Я увидел в них энтузиазм, они задавали много содержательных вопросов во время встречи и мне это понравилось. Это еще говорит и о, том как внимательно они слушали мое выступление. У меня сложилось такое впечатление, что студенты открыты к общению и уверенные в себе молодые люди. Их уверенность в себе в будущем приведет их к карьерному успеху.

- Господин Илтер что больше всего привлекло ваше внимание во время встречи?

- Больше всего мое внимание привлекло то, что БВШН является не только высшим учебным заведением, я почувствовал здесь атмосферу семьи, все работают во имя успеха каждого. На меня произвел большое впечатление факт отказа студентки от возможности пройти практику в нашей компании в пользу своих сокурсников. Участие родителей студентов на встрече было особенно приятным, надо сказать такое редко можно встретить в Турции. Я думаю даже это положительно влияет на развитие студентов.

- Что бы вы могли сказать о наших выпускниках работающих на предприятии SOCAR Турция?

- В настоящем около 30 выпускников БВШН работают на нашем предприятии. У всех выпускников высокие академические показатели. Мы делаем все возможное чтобы они довольствовались не только повышением теоретических знаний, но и в практическом формате наблюдали производственный процесс, сталкивались бы со сложными ситуациями в производстве и сумели бы находить выход из подобных ситуаций.

Мы делаем все возможное чтобы наши сотрудники были не только инженерами, но и лидерами, знатоками своего дела. То есть наряду с профессиональными качествами, хотелось бы чтобы наши сотрудники отличались бы своей социальной активностью, умением общаться и навыками лидера.

У нас также работают студенты из других вузов. Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти по многим показателям превосходят студентов Ближневосточного Технического Университета и Босфорского Университета.