Несмотря на то, что Джавид Набизаде не сразу смог собрать кубик Рубика, свое увлечение он не забросил и спустя годы стал чемпионом Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

В спидкубинге - сборе кубика Рубика на скорость, азербайджанский студент Джавид Набизаде сумел добиться всего, чего хотел. И ничего удивительного в этом нет, ведь студент из города Гянджа, собрав кубик 3x3 всего за 8,15 секунды, побил все рекорды по Азербайджану.

Свой первый рекорд Джавид установил, когда ему было 14 лет. На сегодняшний день он четыре раза становился чемпионом Азербайджана и 53 раза обновлял рекорд по стране.

Число участников соревнований хоть и растет в последнее время, жителей регионов среди них очень мало. И потому 18-летний чемпион стремится изменить ситуацию, мотивируя новых участников.

Отметим, что мировой рекорд по скорости сбора кубика Рубика 3x3 составляет 3,47 секунды.

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