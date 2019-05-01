/society/1116191.html В Баку уволили еще одного директора школы
В Баку уволили еще одного директора школы
Директор средней школы №123 города Баку Вели Гусейнли был отстранен от занимаемой должности приказом министра образования Джейхуна Байрамова.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.
"В результате внутренней проверки, проведенной специальной комиссией министерства образования, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей директор средней школы №123 города Баку Вели Гусейнли был отстранен от занимаемой должности приказом министра образования Джейхуна Байрамова", - говорится в сообщении министерства.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе этой школы Кёнюль Джалиловой было сделано последнее предупреждение и вынесен строгий выговор.
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