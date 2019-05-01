Академик-секретарь Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института информационных технологий Расим Алигулиев избран вице-президентом НАНА, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим на сегодняшнем ежегодном общем собрании Академии было проведено тайное голосование, по результатам которого, с одним голосом "против" Алигулиев был избран вице-президентом.

В выборах участвовали только действительные члены Академии.