Кабинет министров внес изменение в Образцовое положение "О стоянках и гаражах для транспортных средств".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, согласно прежней версии положения, если лицо, совершившее деяние на административной территории Азербайджана, подпадающее под статьи 346.1 и/или 346.2 Кодекса административных проступков АР, не находилось у своего транспортного средства, создавало препятствия автомобильному движению или движению пешеходов, а также в случаях, предусмотренных в статье 346-1.5 Кодекса, данное транспортное средство доставляется на охраняемую стоянку Бакинского транспортного агентства.

Согласно изменениям, такое транспортное средство должно быть доставлено на ближайшую охраняемую стоянку агентства.