В Баку изменили маршрут движения этих автобусов - СХЕМА
С завтрашнего дня в Баку меняется схема движения автобусов, курсирующих по маршруту №216. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Схема изменена в связи с многочисленными обращениями жителей, проживающих в направлении Балаханинского промышленного парка.
С завтрашнего дня автобусы этого маршрута будут доезжать до этого парка, что обеспечит удобное и безопасное использование общественного транспорта жителями и гражданами, работающими на этой территории.
Отметим, что ранее автобусы следовали по маршруту: станция метро "Короглу" - Бакинский олимпийский стадион - Сабунчинский круг - школа №311 - поселок Сабунчи - улица Асланова - поселок Балаханы - школа №259 и обратно
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