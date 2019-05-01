В Лянкяране произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на дороге Лянкяран-Лерик. В результате столкновения автомобилей марки "УАЗ" и "ВАЗ-2106" пострадали 7 человек. Раненые были доставлены в Центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.