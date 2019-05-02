/society/1116310.html Страшная цепная авария в Азербайджане, пострадали дети - ФОТО
В поселке Гузанлы Агдамского района произошел несчастный случай.
Страшная цепная авария в Азербайджане, пострадали дети - ФОТО
В поселке Гузанлы Агдамского района произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения эвакуатора с "Мерседесом" пострадали 3 человека.
Автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 10 RP 220 столкнулся с эвакуатором (99 CT 388). В результате удара "Mercedes" врезался в стоящий на обочине автомобиль марки ВАЗ2107. В результате аварии Ильдрым Гасымов, Эльжан Гасымов (10 лет), и Аян Гасымова (5 лет) были госпитализированы в Агдамскую центральную Районную больницу.
По факту начато расследование.
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