В поселке Гузанлы Агдамского района произошел несчастный случай.



Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения эвакуатора с "Мерседесом" пострадали 3 человека.



Автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 10 RP 220 столкнулся с эвакуатором (99 CT 388). В результате удара "Mercedes" врезался в стоящий на обочине автомобиль марки ВАЗ2107. В результате аварии Ильдрым Гасымов, Эльжан Гасымов (10 лет), и Аян Гасымова (5 лет) были госпитализированы в Агдамскую центральную Районную больницу.

По факту начато расследование.