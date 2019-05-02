В Уджарском районе Азербайджана собака напала на 11-летнего мальчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, случай произошел в селе Баргюшад. В результате нападания Элай Гасымов Шахин оглу был помещен в Центральную районную больницу.

Ребенка отпустили домой после оказания первой медицинской помощи и осмотра.