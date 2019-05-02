/society/1116317.html В Уджаре собака напала на ребенка
В Уджаре собака напала на ребенка
В Уджарском районе Азербайджана собака напала на 11-летнего мальчика.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, случай произошел в селе Баргюшад. В результате нападания Элай Гасымов Шахин оглу был помещен в Центральную районную больницу.
Ребенка отпустили домой после оказания первой медицинской помощи и осмотра.
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