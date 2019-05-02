В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован вблизи станции метро "Кероглу".

Пассажир автомобиля марки Mercedes с госномером 10 XU 890 Гулиев Мухаммед Вахид оглу внезапно открыл дверь на участке дороги, где было интенсивное движение.

Ехавший сзади автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился Мусаев Эльвин Исрафил оглу, задел дверь Mercedes.

В результате аварии пассажир получил легкие травмы. После этого на дороге образовался затор.

По факту ведется расследование.