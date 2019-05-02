2 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Инвестиции Азербайджана в Южный газовый коридор достигли 9,7 миллиарда долларов; Azercosmos раскрыл свои доходы; В Баку открылось посольство Хорватии; AzVIRT начнет крупный дорожный проект в Украине и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.