/society/1116381.html В Баку задержали водителя "Gelandewagen", протаранившего 12 автомобилей
В Баку задержали водителя "Gelandewagen", протаранившего 12 автомобилей
В Баку задержан водитель "Gelandewagen", повредивший несколько автомобилей в Бинагадинском районе, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
Отметим, что автомобиль данной марки, двигаясь на высокой скорости, повредил на ул. Джавадхана в 6-м микрорайоне Баку 12 припаркованных автомобилей.
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