В Баку задержан водитель "Gelandewagen", повредивший несколько автомобилей в Бинагадинском районе, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Отметим, что автомобиль данной марки, двигаясь на высокой скорости, повредил на ул. Джавадхана в 6-м микрорайоне Баку 12 припаркованных автомобилей.