/society/1116391.html В Баку журналистка попалась на торговле наркотиками - СПЕЦОПЕРАЦИЯ
В Баку журналистка попалась на торговле наркотиками - СПЕЦОПЕРАЦИЯ
В Баку задержана журналистка, занимавшаяся торговлей наркотиками.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, вчера сотрудники Главного управления полиции города Баку вблизи городской клинической больницы № 5 в Наримановском районе провели операцию в отношении лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.
В ходе операции во время продажи за 100 долларов США и 1830 манатов 62 пакетов марихуаны общим весом более 311 г была задержана женщина.
Было установлено, что задержанная - руководитель информационного агентства "Бакупресс" Шафаг Агаджан (Шафаг Агаджан гызы Агабалаева).
По факту ведется расследование.
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