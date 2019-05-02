В Баку задержана журналистка, занимавшаяся торговлей наркотиками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, вчера сотрудники Главного управления полиции города Баку вблизи городской клинической больницы № 5 в Наримановском районе провели операцию в отношении лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе операции во время продажи за 100 долларов США и 1830 манатов 62 пакетов марихуаны общим весом более 311 г была задержана женщина.

Было установлено, что задержанная - руководитель информационного агентства "Бакупресс" Шафаг Агаджан (Шафаг Агаджан гызы Агабалаева).

По факту ведется расследование.