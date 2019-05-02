На автодороге Гала-Пираллахи ремонтируются отбойники, пришедшие в непригодное состояние в результате произошедших ДТП. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

На проспекте Нобеля в Баку обновляется дорожная разметка.

Аналогичные работы будут проводиться с 22:00 на участке проспекта Гейдара Алиева в направлении города. Работы продолжатся до утра.