Планируется расширение охвата проекта "Друг школьника".

Об этом на мероприятии, посвященном отчету состоянию проекта, рассказал директор Управления образования города Баку Рашад Гулиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гулиева, пилотный проект "Друг школьника", созданный при совместном партнерстве министерства образования и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, с декабря 2016 года действует в 35 общеобразовательных учреждениях. В школах, в зависимости от числа учащихся, действуют, как минимум по три таких "друга".

В основные задачи проекта входит обеспечение безопасной среды для педагогов и учащихся, оказание медицинской и психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, проведение просветительской и диагностической работы с учениками, родителями и сотрудниками учебно-воспитательных учреждений. "Друзья школьника", участвуют в обеспечении приобретения всесторонних личных качеств и интеллектуального развития, формировании способности к самовоспитанию и саморазвитию у детей разных возрастных категорий.