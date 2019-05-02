Во вторник в Баку состоялось открытие первого кошерного ресторана под названием "7/40". Открытие началось с разрезания ленточки послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Раввин ашкеназской общины Шнеур Сегаль прикрепил мезузу на дверь ресторана. Во время торжественного мероприятия раввин Сегаль выдал ресторану сертификат кошерности.

В церемонии открытия ресторана также принимали участие глава Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Миралашвили, главный раввин России Берл Лазар и другие важные гости.

Открытие кошерного ресторана является символом и примером процветания еврейской общины республики Азербайджан. А также символом и примером тесной дружеской связи между еврейским и азербайджанским народами.

Ресторан расположен на улице Самеда Вургуна, в Насиминском районе Баку. Недалеко от него находится синагога ХАБАД, а в нескольких сотнях метров - синагога грузинских евреев.

В ресторане, рассчитанном на 100 посадочных мест, потребителям предоставляется широкий ассортимент блюд азербайджанской и ближневосточной израильской кухни.