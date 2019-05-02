Эта улица для жителей Баку носит собирательное название "Айна Султанова". Хотя и называется она совсем не так, бакинцы с появлением здесь памятника этойазербайджанской революционерке называют улицу ее именем.

Речь о проспекте Ататюрка, прежде называвшемся улицей Дружбы молодежи.

Проспект достаточно протяженный, загруженный транспортом, многочисленными объектами, многоэтажными постройками и пешеходами. Но главной его изюминкой является насыщенный зеленью парк, рассекающий его на две половины. Эта зеленая полоса удивительным образом вписывается в урбанистический пейзаж и является реальным местом, где можно отдохнуть, несмотря на то, что по обе стороны несутся нескончаемым потоком автомобили.

Раньше в парке располагался кинотеатр "Октябрь" с зимним и летним залом. Позднее он был переименован в "Шушу", а несколько лет назад ликвидирован.

Всю парковую аллею, состоящую из нескольких отрезков, как и саму улицу бакинцы связывают с именем Айны Султановой. У нас не говорят "живу на проспекте Ататюрка", как не говорили "живу на улице Дружбы молодежи". У нас говорят "живу на "Айна Султанова"", и все сразу понимают, о какой части города идет речь.

Учитывая это, нужно обязательно сказать несколько слов о том, кто же она была, эта женщина.

Айна Султанова - государственный и общественный деятель советского времени, одна из первых революционерок-азербайджанок. Айна - сестра Газанфара Мусабекова, жена Гамида Султанова (также активистов советского периода). Кстати, в Баку поставлен и памятник Мусабекову, парк с его монументом находится в Ясамальском районе, а поселок Ясамал ранее носил название Мусабеков. С 1918 году Султанова примкнула к революционному движению. Но, несмотря на такую биографию, в 1938 году была репрессирована.

Гранитный памятник Айне Султановой был установлен в парке на улице Дружбы молодежи в 1986 году.

После обретения Азербайджаном независимости улица Дружбы молодежи была переименована в проспект Ататюрка.

Наверное, не стоит в подробностях представлять эту легендарную личность. Мало найдется тех, кто бы не знал, кто такой Мустафа Кемаль Ататюрк. Этот великий деятель тюркского мира - турецкий реформатор, политик, государственный деятель и военачальник; основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства. С именем Ататюрка связаны многие славные страницы новейшей истории Турции. И замечательно, что именем этого деятеля назван один из важнейших проспектов азербайджанской столицы. Столичные власти стараются делать все, чтобы проспект соответствовал своему имени.

В настоящее время в парке, носящем имя Ататюрка, завершаются ремонтно-восстановительные работы. Согласно новому проекту, реконструкция парка будет проведена в соответствии с современными стандартами. Зоны отдыха, аттракционы, условия для детей, общественно-бытовые объекты - все это будет в обновленном парке. Позаботятся и о зеленом покрове - предусмотрена посадка новых кустов и деревьев, создание цветочных композиций, высадка новых газонов.

В целом, за последние годы проспект претерпел невообразимые изменения, которые все еще продолжают осуществляться по всей его протяженности. Об этом свидетельствуют масштабы проводимых тут работ.

Начинается проспект Ататюрка от площади Гелебе, которая также претерпела невероятные изменения. Построенная здесь дорожная развязка полностью изменила облик площади и отрегулировала хаотичное и проблемное прежде движение транспорта.

По обе стороны проспекта - множество магазинов, супермаркеты, бутики. Здесь идет оживленная торговля, автобусные остановки, принимающие десятки маршрутов, переполнены пассажирами. Проспект Ататюрка - это одна из важных транспортных артерий города, и работает она, особенно после ввода в эксплуатацию вышеуказанной дорожной развязки, как часы.

На выходе из парка можно увидеть мост, который называется мостом Айны Султановой. Как свидетельствует установленная на мосту табличка, заложен он был по распоряжению Президента Ильхама Алиева в 2006 году.

Сразу за мостом начинается уже собственно сквер Айны Султановой, где и установлен сам памятник. Сквер был очень популярен в свое время и, судя по количеству посетителей в нем, популярен и сейчас. Он также является, как уже отмечено выше, своеобразным ориентиром для многих жителей столицы и даже таксистов, которые знают окружающую местность как "Айна Султанова".

Скоро завершится реконструкция парка Ататюрка, и вместе с ним преобразится весь проспект.

Все жители Баку ждут этого с нетерпением.

Лала Мамедова