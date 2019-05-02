В Баку водитель автобуса спас жизнь молодой девушке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, в пассажирском автобусе номер 18 чуть не случилась трагедия. Одной из пассажирок, молодой девушке, внезапно стало плохо: случился приступ эпилепсии.

Водитель автобуса Вугар Керимов немедленно вмешался. Он остановил движение и оказал пассажирке помощь. Девушка пришла в себя, дополнительная помощь ей не понадобилась.

Пассажиры, ставшие очевидцами случившегося, отметили, что было бы очень желательно проводить обязательные тренинги с водителями общественного транспорта, чтобы в подобных случаях каждый из них мог оказать неотложную помощь.



А. Гасымлы