/society/1116607.html В Азербайджане приняли важное решение по нотариусам
В Азербайджане приняли важное решение по нотариусам
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал постановление о внесении поправки в решение "Об утверждении Инструкции о правилах проведения нотариальных действий", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Изменение связано с долями участия обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в уставном капитале.
Отныне во время нотариальных действий, связанных с изменением долей участия обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в уставном капитале, нотариус сразу же в режиме онлайн должен внести эту информацию в систему "электронный нотариат".
Со своей стороны минюст должен перенаправить эту информацию в министерство по налогам.
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