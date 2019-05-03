Жаркое солнце петербургской весны пошутило над полицейскими. От перегрева они взяли на абордаж проехавший под "кирпич" Rolls-Royce, но вовремя одумались.

Свидетелем нелегкой внутренней борьбы сотрудников ДПС вечером 24 апреля стал читатель "Фонтанки" Сергей. По его словам, Rolls-Royce Phantom в сопровождении Land Cruiser проехал под знак "Въезд запрещен" между Исаакиевским собором и отелем Four Seasons. Кортеж окружили три полицейских автомобиля, передает Day.Az.

"У водителей взяли документы, - говорит Сергей. - Пассажир под охраной ушел в отель. Через 10 минут документы вернули, и автомобили уехали. К сотрудникам ДПС подошел один из охранников и спросил: "У нас все нормально?" Те кивнули".

Синий Rolls-Royce с госномером А001АА178 зарегистрирован на 30-летнюю Арзу Вагифовну Исмайлову. В банке данных исполнительных производств судебных приставов она упоминается пять раз в связи со штрафами ГИБДД.

Этот же Rolls-Royce ранее был оформлен на зампреда комитета по молодежной политике Смольного. 31-летний Низами Мамишев приходится племянником главе азербайджанской диаспоры. Вагиф Мамишев в прошлом году давал исключительно положительную характеристику новоиспеченному чиновнику: скромный, воспитанный, обеспеченный. Рабочий кабинет Низами Мамишева находится в двух шагах от Исаакиевского собора - на Большой Морской улице.