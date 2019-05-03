В Азербайджане создана 21 лаборатория для проведения анализов в сфере пищевой безопасности.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли на презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы.

Тахмазли отметил, что шесть из этих лабораторий созданы на Абшероне, а 15 - в регионах страны.

По словам председателя, был реализован ряд мер для обеспечения прозрачности в области безопасности пищевых продуктов, привлечения профессиональных кадров, а также для разработки материально-технической базы.

Говоря о госпрограмме, Тахмазли отметил, что ее реализация позволит обеспечить население здоровыми и безопасными пищевыми продуктами и значительно сократить количество заболеваний пищевого происхождения.

В тоже время, добавил он, Госпрограмма предусматривает приведение в соответствие с международными требованиями норм и стандартов в сфере пищевой безопасности, улучшение вопроса обеспечения населения качественной и безопасности пищей, повышение качестве и безопасности пищевой продукции и, таким образом, повышение конкурентоспособности местной продукции и ее экспортного потенциала.

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы".

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.