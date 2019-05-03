4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 19-24 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 22-24 градуса тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана осадков ожидаются дожди, грозы. Утром туман, будет дуть западный ветер. В некоторых горных районах ожидаются ливни, град.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем -23-28 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 13-17 градусов тепла.

Снижение температуры 4 мая и порывистый северо-западный ветер на Абшеронском полуострове температуры могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.