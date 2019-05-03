Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) пятого мая проведет пробный экзамен по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, преподавание в которых проводится на другом языке, а также для абитуриентов, сдающих приемный экзамен в вузы и колледжи на русском языке. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шамкире, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гекчае, Лянкяране, Ширване, Гусаре и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00, но прийти на него надо на 15 минут раньше, потому что в 10:45 пропуск в здание, где состоится экзамен, завершится. После чего участники экзамена в здание не допускаются.

При явке на экзамен при себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист, документ, подтверждающий удостоверение личности.

В экзамене ожидается участие 15 648 абитуриентов.