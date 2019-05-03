/society/1116821.html Школьников избавят от тяжелых портфелей - ОБСУЖДЕНИЯ В МИЛЛИ МЕДЖЛИСЕ
Школьников избавят от тяжелых портфелей - ОБСУЖДЕНИЯ В МИЛЛИ МЕДЖЛИСЕ
В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана в пятницу рассматривался вопрос тяжелых ранцев учащихся средних школ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с данным вопросом на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступил депутат Агиль Аббас.
Он отметил, что тяжелые ранцы деформируют позвоночник детей: "Книги должны быть легкими. Детей нельзя так нагружать. С нового учебного года этот вопрос необходимо решить".
Председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Иса Габиббейли добавил, что этот вопрос обсуждается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре