В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана в пятницу рассматривался вопрос тяжелых ранцев учащихся средних школ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с данным вопросом на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступил депутат Агиль Аббас.

Он отметил, что тяжелые ранцы деформируют позвоночник детей: "Книги должны быть легкими. Детей нельзя так нагружать. С нового учебного года этот вопрос необходимо решить".

Председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Иса Габиббейли добавил, что этот вопрос обсуждается.