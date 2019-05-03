Замминистра о торговле человеческими органами в Азербайджане
Информация о незаконной трансплантации человеческих органов не находит подтверждения. С 2005-года сообщалось о трех случаях незаконной трансплантации человеческих органов в Азербайджане.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов в ходе презентации ежегодной информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Эйвазова, были случаи распространения подобной информации, однако ни один из приведенных фактов не подтвердился. По словам Национального координатора, в настоящее время в Азербайджане таких случаев не зафиксировано.
Эйвазов также отметил, что в деле борьбы с эксплуатацией детского труда объединены усилия 14 государственных структур, в этом направлении принимаются серьезные меры.
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